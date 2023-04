BoboTv – Cassano: “Napoli? Se avesse avuto Maignan in porta avrebbe vinto”.

Antonio Cassano, in diretta su Twitch ha commentato la sfida di San Siro, tra Milan e Napoli: “Il Napoli non meritava di perdere, poteva fare 2 gol nei primi 25 minuti dominando la partita con qualità e idee e ha continuato ad attaccare anche in dieci uomini. Sul gol di Bennacer c’è un errore di Meret che poteva fare molto di più, con cambio portieri avrebbe vinto il Napoli. Maignan ha fatto una parata su Di Lorenzo clamorosa. Osimhen per il Napoli è fondamentale, con Elmas la squadra non riusciva ad allungarsi”.

Fonte foto: BoboTv Twitch

