Da Roma – Cengiz Under è un caso. La palla passa a De Laurentiis: servono 30 milioni

Cengiz Under è un caso, la palla passa a De Laurentiis: servono 30 milioni per l’esterno turco

A Trigoria, centro sportivo dove si allena la Roma, è scoppiato il caso Cengiz Under. In due gare, così come evidenziato dal Corriere di Roma, l’allenatore Fonseca ha lanciato il giocatore turco solo per pochi minuti contro la Sampdoria all’Olimpico mentre a Milano, nella partita che ha visto la squadra giallorossa uscire sconfitta per 2-0 in casa del Milan, il tecnico portoghese non lo ha inserito nella mischia nemmeno con la squadra in svantaggio.

Non è più un mistero che Cengiz Under piace ai partenopei, ma De Laurentiis sarà pronto a spendere 30 milioni per il suo cartellino? Se dovesse arrivare un’offerta concreta, nessuno si opporrebbe alla sua cessione.

