Da Torino: “A Milik conviene andare in tribuna, poi sarà bianconero”

Massimo Pavan, vicedirettore di Tuttojuve.com, ha parlato del possibile trasferimento di Arkadiusz Milik alla Juventus:

“A Milik, oggi come oggi, conviene andare 8 mesi in tribuna e risvegliarsi bianconero nel 2021. Economicamente per lui sarebbe la cosa migliore, come per la Juventus che risparmierebbe come minimo 20 milioni e terrebbe Higuain fino alla naturale scadenza del contratto.

Ed il Napoli? Sarebbe la vera sconfitta di questa situazione, ma la colpa sarebbe tutta sua, del resto nessuno ha impedito agli azzurri di rinnovare per tempo il contratto e nessuno impedisce a De Laurentiis di accettare la proposta di 20 milioni circa della Juventus che appare molto generosa per un calciatore che a gennaio, lo ribadiamo, si può prendere gratis”.

