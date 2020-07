Asse Napoli-Lille, non solo Osimhen, contatti anche per Gabriel. Il difensore piace al club e l’affare potrebbe concretizzarsi con l’addio di Koulibaly.

Calciomercato Napoli – Asse Napoli-Lille non solo per Osimhen, contatti anche per Gabriel. SkySport, riporta che i contatti potrebbero riguardare anche per il difensore Gabriel Magalhaes.

Il brasiliano, infatti, piace al club partenopeo e la pista potrebbe concretizzarsi in casi di addio di Kalidou Koulibaly. Avviati i primi contatti: la valutazione è di circa 25 milioni di euro.

