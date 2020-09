‘A jucatella – Roma-Juventus, partita dal gol facile. Napoli-Genoa da “1”

‘A jucatella – E’ subito Roma-Juventus, partita dal gol facile. Il Napoli sfida il Genoa per acquisire consapevolezza

‘A jucatella – La seconda giornata del massimo campionato italiano di calcio ci propone subito una super sfida: all’Olimpico di Roma, i giallorossi ospiteranno, nel posticipo serale, la Juventus di mister Pirlo. Altra sfida interessante andrà di scena al San Paolo di Napoli dove gli azzurri di mister Gattuso attendono il Genoa di Maran. Questo week end, la redazione di ForzAzzurri.net propone le giocate sui campi di Roma e di Napoli.

ECCO LE NOSTRE PROPOSTE

Napoli-Genoa (domenica 27 settembre ore 18:00)

Gli azzurri del neo acquisto Osimhen arrivano a questa sfida dopo la vittoria del Tardini contro il Parma. Il 2-0 maturato nel secondo tempo è stato figlio di un cambio modulo da parte del tecnico partenopeo: dal 4-3-3 senza Osimhen al 4-2-3-1 con il nigeriano subentrato a Demme davanti al trio dei piccoletti Insigne, Mertens e Lozano. Attacco stellare, sulla carta, che potrebbe dare tante soddisfazioni al popolo napoletano. Parlando di attacco e, quindi, di gol, il Grifone è riuscito a segnarne quattro al Crotone nella prima giornata. Il 4-1 può essere un buon viatico per il campionato dei rossoblù che, nello scorso campionato, sono riusciti a trovare la salvezza proprio all’ultima giornata.

Il consiglio per questa scommessa

Il Napoli parte, senza nessun dubbio, coi favori del pronostico. La partita del San Paolo stabilirà se queste due squadre potranno dire la loro, a secondo degli obiettivi, in questo torneo. Gli azzurri vorranno sfruttare già dall’inizio il fattore campo, cosa che è avvenuta a singhiozzo durante lo scorso campionato. D’altro canto, dopo l’ottima prestazione di sette giorni fa, la sfida di Napoli si presenta molto difficile per il Grifone; i quattro gol rifilati al Crotone, però, sono un buon biglietto da visita per la sfida del San Paolo, dove comunque gli azzurri restano favoriti.

Questo il pronostico di ForzAzzurri.net: 1 + OVER 2,5

Roma-Juventus (domenica 27 settembre ore 20:45)

Subito un big-match per la Roma di Fonseca e per i bianconeri di Pirlo. Quella dell’Olimpico è sfida ricca di storia e di calciatori che l’hanno resa intramontabile. La squadra giallorossa è pronta alla battaglia contro i rivali di sempre dopo la disfatta di Verona: in questa epoca calcistica, lo 0-3 a tavolino, se dovesse essere confermato anche dall’ultimo grado di giustizia sportiva, è fatto più unico che raro. Sotto la guida di Pirlo, la Juventus cercherà di continuare a mettere a punto, sul campo, le idee e gli schemi del suo nuovo allenatore e di ripetere la buonissima prestazione fornita contro la Sampdoria allo Stadium.

Il consiglio per questa scommessa

La Roma, “arrabbiata” per la vicenda Diawara, cercherà di mettere subito le cose a posto contro una Juventus nuova e piena di giovani talenti. Incontro difficile per i giallorossi, che potranno contare anche sul bomber bosniaco Dzeko, sedotto e abbandonato dagli stessi bianconeri. Sfida nella sfida, insomma. La Juventus, dopo i tre gol ed i tre punti ottenuti contro i blucerchiati, arriva a questa sfida romana con la consapevolezza di poter prevalere in ogni situazione di gioco. Pirlo sta cercando di stabilire un ordine in campo affidandosi anche alle nuove leve. Questa tra giallorossi e bianconeri è partita che, come sempre, promette gol e spettacolo.

Questo il pronostico di ForzAzzurri.net: GOL + OVER 2,5

RICORDA: un giocatore responsabile cerca di tenere sempre il gioco sotto controllo, quindi:

• non chiedere mai denaro in prestito per giocare! Sarà sempre denaro perso!

• se decidi di mettere sul tavolo di gioco una somma di denaro, gioca solo quella somma!

Antonio De Nigro

