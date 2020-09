UFFICIALE – Genoa, dopo Perin anche Lasse Schone è risultato positivo al Covid-19

Il Genoa è partito questa mattina per Napoli, ma nel gruppo era assente Lasse Schone: il giocatore è risultato positivo al Covid-19

La squadra del Genoa, dopo che, nella giornata di ieri, il suo portiere Perin è risultato positivo al covid-19, è stata sottoposta ad ulteriori tamponi che hanno portato allo spostamento dell’incontro col Napoli dalle ore 15 alle ore 18 di oggi.

I rossoblù sono partiti questa mattina, ma nel gruppo era assente Lasse Schone. Il centrocampista, come riportato dal portale sportmediaset.it, è risultato «debolmente positivo» ed è stato quindi messo in isolamento come fatto con il portiere Perin.

