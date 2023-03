Da Torino: “Juve unica rivale del Napoli. Tocco di braccio? Difficile pronunciarsi”

Secondo il quotidiano di Torino, nel dettaglio, nell’articolo firmato da Guido Vaciago, la vittoria dei bianconeri torna a far sperare in questo “campionato mediocre”.

“La Juventus è tornata a far godere e lo ha fatto a San Siro, contro l’Inter, timbrando un momento di crescita sempre più convincente e che sta rimettendo a posto la classifica prima dei ricorsi. Anzi, viste le ultime giornate sembra quasi che i famigerati quindici punti di penalizzazione abbiano deciso di restituirli alla Juventus in campo, con una colletta delle squadre che lottano per la Champions: ognuna a turno devolve qualcosa”. Al di sotto del Napoli, la capolista, le squadre hanno prestazioni mediocri, e l’unico a fare concorrenza è Allegri che “fra mille difficoltà, sta comunque andando molto meglio delle altre”. Inoltre, le gare incolore delle squadre in alto “rende ancora più misteriosa la qualificazione delle due milanesi ai quarti di finale di Champions League”.