Da Verona: è fatta per Barak al Napoli: manca solo l’addio di Fabian Ruiz

Il Napoli ha trovato l’accordo per Barak

Dopo Simeone, il Napoli ha trovato un accordo con Antonin Barak: 14 milioni di euro più bonus e contratto triennale per il giocatore. A scriverlo è il quotidiano veronese L’Arena:

“Il giocatore è quotato trenta milioni. Cifra impegnativa. Ed è proprio per questo motivo che l’Hellas e gli agenti di Barak devono comunque valutare l’ipotesi di trovare un “uscita di emergenza“ nel caso Fabian non parta. A oggi, però, per Antonin non c’è un’alternativa certa. E allora, si aspetta”.