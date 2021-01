Dal Pino, Lega Serie A: “Tifosi allo stadio? Il Governo non ha dato indicazioni”

Dal Pino, il piano per riportare i tifosi allo stadio

Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Rai Radio 1 dove ha parlato anche del piano per il ritorni dei tifosi negli stadi. Ecco quanto dichiarato:

“Penso che si debba fare andare allo stadio i cittadini vaccinati. Per quanto riguarda la vaccinazione degli atleti non entro nel merito, decide il Governo. Per gli stati abbiamo presentato un piano di 300 pagine per far tornare i tifosi in piena sicurezza, con una capienza degli impianti ridotta al 20-30% degli stessi, ma dal Governo non abbiamo ricevuto risposta, neanche una chiamata.”

