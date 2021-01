Juventus-Napoli, possibile apertura per i tifosi. L’idea della Lega Serie A

Juventus-Napoli, possibile il ritorno dei tifosi

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, per la sfida di Supercoppa tra Juventus e Napoli la Lega Serie A sta pensando di aprire le porte ai tifosi. Ecco quanto riporta il quotidiano:

“Riaprire gli stadi in occasione della Supercoppa del 20 gennaio tra Napoli e Juventus a Reggio Emilia. L’ipotesi è di almeno 2mila persone ma si aspetta ovviamente il parere del Cts: non è escluso, per esempio, che si possa dare il via libera a coloro che per quella data sono stati già sottoposti a vaccino”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Dal Pino, Lega Serie A: “Tifosi allo stadio? Il Governo non ha dato indicazioni”

Cagliari-Napoli, le probabili formazioni

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Omicidio Dalmine: arrestato il figlio, fatte ammissioni