Report SSC Napoli in vista dell’Inter: piccolo infortunio per Osimhen

Report SSC NAPOLI in vista dell’Inter: la nota su Osimhen

Report SSC Napoli – Il Napoli si è allenato questa mattina al Konami Training Center, gli azzurri preparano il match di San Siro contro l’Inter per la 29esima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 20.45.

Come si legge dal report SSC Napoli, la squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con una fase di attivazione. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto.

Ma dal comunicato del club azzurro c’è anche una nota che riguarda un piccolo infortunio per Victor Osimhen:

“Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo per un affaticamento muscolare accusato nel finale di gara a Barcellona”.

Non dovrebbe comunque trattarsi di nulla di grave: dovrebbe far parte – questo lavoro personalizzato in campo – di una gestione oculata del suo rientro dopo la Coppa d’Africa. Infatti, è accaduto lo stesso anche negli allenamenti successivi alle scorse gare del Napoli.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Inter-Napoli, sarà diretta da La Penna: la sestina completa

Corbo su Osimhen: “Valeva 130mln prima di non giocare Barça-Napoli”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB