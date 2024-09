Dalla Nigeria: “Osimhen ha firmato con il Galatasaray: novità clausola, ufficialità in arrivo”

Il giornalista nigeriano Buchi Laba di Wazobia Max Tv dà l’anticipazione riguardo la firma di Osimhen con il Galatasaray

Dalla Nigeria il noto giornalista Buchi Laba di Wazobia Max Tv dà l’anticipazione riguardo l’avvenuta firma di Osimhen con il Galatasaray. Queste le sue dichiarazioni:

“Ufficiale: posso confermare al 100% che Victor Osimhen ha appena FIRMATO il suo contratto in prestito dal Napoli al Galatasaray. La squadra turca annuncerà presto l’accordo. PRESTITO per l’intera stagione. Nessuna clausola per andare via a gennaio! – Maggiori informazioni a breve”.

