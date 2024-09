Corriere dello Sport – Meret, in bilico ma decisivo nelle ultime gare: possibile il rinnovo

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Alex Meret. Il portiere, nelle ultime gare è riuscito a salvare più volte la squadra, tanto che dopo essere stato messo più volte in discussione, potrebbe anche essere arrivato il momento per rinnovare.

Meret ha un altro anno di contratto con il Napoli. Quello attuale scadrà nel 2025, e con il suo procuratore, Federico Pastorello, stesso di Romelu Lukaku, sono stati avviati i dialoghi per discutere di cifre e non solo. Insomma, ci sarà tempo per approfondire la questione.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Criscitiello spegne le polemiche: “Non ce l’ho con i napoletani, anzi mi sono molto simpatici”

Pedullà: “Mario Rui ha rifiutato ottime offerte. Conte l’ha messo in uscita, l’ag. lo molla”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi