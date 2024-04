la Repubblica – Calzona non demorde: approntata una vera e propria cura per i giocatori

Secondo l’edizione odierna del quotidiano in edicola, Francesco Calzona sta provando in tutti i modi a risollevare la squadra. Da lunedì avrebbe approntato una vera e propria cura per provare a “guarire” i giocatori, soprattutto sotto il profilo mentale. L’allenatore ha esposto concetti chiari, a volte ruvidi, per cercare di far scattare la scintilla, una reazione vera da parte di un gruppo che sembra essere ormai rassegnato e condannato all’anonimato. Tuttavia il tecnico non ha alcuna intenzione di arrendersi alla mediocrità che sta accompagnando ingiustamente il Napoli.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

