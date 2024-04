Sportmediaset – Tegola per De Rossi contro il Napoli: solo due difensori a disposizione

L’edizione odierna del portale online, ha posto l’attenzione sulle difficoltà in casa Roma, in vista della prossima sfida contro il Napoli. La nota stonata del recupero di ieri, contro l’Udinese, è l’uscita dal campo di Smalling per infortunio all’inguine. Le sue condizioni saranno valutate nella giornata di oggi, ma rischia fortemente di saltare la prossima sfida contro i partenopei. Con Llorente squalificato e Ndicka ancora out, al Maradona gli unici centrali disponibili sarebbero Mancini e Huijsen.

