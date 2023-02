Corriere dello Sport – Dalla Palma: “Napoli ringrazia, altri due passi verso la gloria. Inter nervosa”.

Sulle pagine del quotidiano ci pensa Alberto Dalla Palma a fare un focus generale su quanto sta accadendo nelle ultime settimane in Serie A. Con il pareggio dell’Inter, nel posticipo di campionato ieri, il Napoli ha avuto l’ennesimo assist per avvicinarsi alla gloria.

“Senza giocare e senza alcun tipo di stress, il Napoli ha fatto altri due piccoli passi verso il suo sogno da scudetto. Brusca la scivolata dell’Inter in un pareggio deludente a Marassi con la Sampdoria”. Dall’altro lato la squadra di Dejan Stankovic riflette “il coraggio del suo condottiero”, ma in casa nerazzurra un avvenimento in campo cattura l’attenzione: “le liti sfacciate Lukaku-Barella. Se l’Inter avesse messo in campo le energie che i due hanno esibito nel loro scontro personale durante la partita, gravissimo e inaccettabile, forse avrebbe portato via la vittoria che le sarebbe servita per lanciare un messaggio alle inseguitrici”.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

