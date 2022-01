Dalla Spagna, Nicolas Tagliafico nel mirino del Barça.

Duello con il Barcellona per il terzino sinistro dell’Ajax.

Stando a quanto riportato dal quotidiano catalano Mundo Deportivo, anche il Barcellona è sulle tracce di Nicolas Tagliafico, il Napoli sembra essersi mosso in anticipo per ingaggiare le prestazioni del forte laterale, l’Ajax chiede 7-8 milioni di euro, il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2023.