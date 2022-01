La Gazzetta dello Sport – Parla Salvatore Bagni: “Sono convinto che alla fine Mertens resterà al Napoli”.

Salvatore Bagni, ex Inter e Napoli, è tornato a parlare dei partenopei:

“Ho sempre detto che per me quella di Spalletti è una squadra da scudetto e con il rientro di giocatori importanti sono convinto che sarà la vera anti-Inter: vedremo cosa succederà nello scontro diretto”.

Sostituire gente come Insigne o Mertens non sarà semplice.

“Certo. E io ci metto anche Ospina. Ma sono convinto che alla fine Mertens resterà. Non sarà facile ma credo che arriveranno giocatori giovani che si potranno affermare. Di sicuro il Napoli non potrà più spendere i 50 milioni investiti per Osimhen”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato: Napoli interessato a Casale dell’Hellas Verona

Bagni: “Lozano sarà l’erede di Insigne, lui e Politano saranno titolari”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Berlusconi chiama il centrodestra alla prova della lealtà