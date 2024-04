Il Napoli fischiato al Maradona, i tifosi nuovamente delusi

Il Napoli ha ricevuto numerosi fischi dai propri tifosi dopo il pareggio contro il Frosinone allo Stadio Maradona.

Nella giornata di ieri Il Napoli ha portato a casa un pareggio contro il Frosinone e lo Stadio Diego Armando Maradona è stato ricoperto da numerosi fischi da parte dei tifosi azzurri.

Di seguito l’analisi di Tuttosport:

“Fischi. Assordanti, impietosi, numerosi. È la reazione del Maradona per l’ennesima prestazione da censurare del Napoli, protagonista di un altro suicidio sportivo al cospetto di un Frosinone generoso e convinto di portarsi a casa almeno un pareggio per sperare nella salvezza: la squadra di Di Francesco è sempre terzultima, a pari punti col Verona (27 ed una gara in meno), ma con Empoli (28), Udinese (29) e Cagliari (30) a un tiro di schioppo.”

