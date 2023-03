Corriere dello Sport – Previsti cambi contro il Milan, Spalletti si tutela per la Champions.

Luciano Spalletti, in vista della doppia gara con il Milan, è consapevole di dover gestire la squadra in modo da non stressare troppo i giocatori. Il quotidiano ha previsto alcuni cambi di formazione nel match del 2 aprile al Maradona: “Da domani, col gruppo al completo o quasi, sarà tempo di pensare alla formazione. Le idee sono chiare, ma andranno confrontate con lo stato fisico dei nazionali. All’orizzonte c’è la Champions e qualche cambio per domenica è previsto. Anzi , scontato”.

