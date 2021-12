Dalla Spagna insistono, il Napoli sogna Cavani a gennaio

Si ritorna a parlare di Cavani al Napoli

Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di Todo Fichajes’, il Napoli sognerebbe il ritorno di Cavani a gennaio. Ecco quanto riporta il portale iberico:

“Sebbene Juventus e Roma abbiano bussato alla porta di Cavani, un ritorno a Napoli sembrerebbe una possibilità più che reale. Aurelio De Laurentiis sarebbe infatti tentato dalla prospettiva di scommettere nuovamente sul ‘Matador’, che accetterebbe volentieri di chiudere la carriera in maglia azzurra e potrebbe sostituire più che degnamente Victor Osimhen, alle prese con gli infortuni e – forse – prossimamente anche con la Coppa d’Africa (se si riprenderà in tempo). Il Napoli – concludono i colleghi iberici a proposito di Cavani – si sarebbe già fatto vivo ed avrebbe messo un’offerta sul tavolo. Edinson potrebbe tornare a Napoli proprio come Ronaldo ha fatto con Manchester”.

