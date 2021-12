Auriemma sicuro: “Il Napoli ha Mandava in pungo, si cercano almeno altri due colpi”

In diretta ai microfoni di Teleclub Italia è intervenuto il giornalista Raffaele Auriemma, che ha dato importanti aggiornamenti riguardanti il calciomercato del Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Cristiano Giuntoli ha detto che Luciano Spalletti ha riscoperto dei nuovi titolari e a che a breve torneranno diversi infortunati. Nulla di sbagliato, il dirigente dei partenopei ha affermato solo la verità. Ma non può certamente dire ciò che sta facendo sul mercato.

Il Napoli sta cercando un difensore centrale in prestito, un centrocampista che abbia le caratteristiche di Anguissa sempre in prestito e il terzino sinistro. A proposito del laterale mancino, il club di Aurelio De Laurentiis ha in mano Mandava. Il Napoli ha un accordo con il calciatore a partire dal primo luglio. La società azzurra vuole provare a prenderlo già a partire dal mese di gennaio”.

