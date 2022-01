Dalle ultime notizie ai risultati in tempo reale: le migliori app per seguire il calcio

Le applicazioni per i dispositivi mobili hanno rivoluzionato molte nostre attività quotidiane, comprese quelle per rimanere informati sugli argomenti che ci interessano maggiormente. Anche per gli amanti del calcio, ovviamente, non mancano le opportunità per avere sempre a portata di mano tutte le notizie più aggiornate, dal calciomercato fino ai risultati in tempo reale.

L’impatto delle app sulla nostra quotidianità

Le app mobili sono riuscite, in pochi anni, a trasformare le nostre vite, portando su smartphone e tablet tante soluzioni utili per informarsi, divertirsi, comunicare e organizzare attività personali e lavorative.

Il mondo dell’informazione, per esempio, ha colto appieno questa opportunità, creando applicazioni che permettono all’utente di leggere le ultime notizie in ogni momento, ma anche di ricevere notifiche sugli argomenti di maggiore interesse. Contemporaneamente, le società che operano nel campo dell’intrattenimento, dallo streaming di film e serie TV ai giochi online, hanno predisposto soluzioni pratiche e veloci per accedere in qualsiasi momento ai diversi tipi di passatempo.

Tutte le notizie sul calcio in tempo reale

Chi segue il calcio ama essere sempre aggiornato su ciò che accade dentro e fuori il campo, sugli ultimi movimenti di mercato così come su notizie societarie e, perché no, un po’ di gossip. Per soddisfare questa richiesta, sono nate in questi anni tantissime applicazioni, in genere legate ai principali portali web e alle maggiori testate giornalistiche cartacee.

L’applicazione di Tuttomercatoweb, per esempio, fornisce notizie di mercato sempre aggiornate, classifiche e calendari, risultati e tante altre informazioni in tempo reale, adattandosi sia ai dispositivi iOS che Android.

News, approfondimenti e commenti sono sempre disponibili anche sull’app de La Gazzetta dello Sport, il quotidiano sportivo più letto e più amato d’Italia: la “rosa” è infatti ormai da tempo anche digitale, una scelta al passo coi tempi che arricchisce la tradizionale proposta editoriale.

Risultati sempre aggiornati in diretta sullo smartphone

Nelle varie competizioni sportive a parlare è sempre il campo: ecco perché le applicazioni per ricevere aggiornamenti in tempo reale sui dispositivi mobili sono tra le più amate da coloro che seguono il calcio.

Livescore è senza dubbio una delle app preferite dai tifosi e non solo, che grazie a questo servizio possono conoscere in qualsiasi momento cosa sta accadendo sui campi di serie A e B, nelle coppe europee ma anche nelle serie minori e all’estero.

Altrettanto interessante e completa è poi Goal Live Scores, che trasporta sul device le ultime notizie e i risultati provenienti da tutto il mondo: uno strumento di grande utilità sia per i tifosi che per gli scommettitori, che attendono di sapere se le previsioni della settimana si stanno avverando.

Tra sport e divertimento: anche il fantacalcio sbarca su mobile

Ormai da 30 anni il fantacalcio è uno dei giochi più amati in assoluto. Migliaia di leghe vengono organizzate ogni anno tra amici, pronti a sfidarsi per strappare il titolo di miglior fantallenatore ma anche più semplicemente per condividere momenti di divertimento.

Chi gioca da anni al fantacalcio ricorderà sicuramente le formazioni scritte a penna sui quaderni, i calcoli fatti a mano e l’attesa dei voti ufficiali in uscita tra il lunedì e il martedì, ma i tempi sono cambiati anche in questo mondo: ecco dunque la nascita di diverse app per gestire fantaleghe e squadre e per vivere assieme le emozioni di queste competizioni.

Leghe Fantacalcio è l’app originale del portale Fantacalcio.it, quella preferita dagli amanti di questo gioco e, probabilmente, anche al più completa. Attraverso l’app si possono seguire aste e campionati, controllare i voti e i bonus in tempo reale ed essere anche aggiornati sulle notizie infrasettimanali più interessanti, dagli infortuni ai movimenti di mercato.

Chi invece cerca una soluzione alternativa, può puntare su FantaMaster, l’app di DigitalGoal che consente di scegliere delle ulteriori personalizzazioni e funzionalità innovative, come le 3 diverse fonti per i voti, i diversi meccanismi per gestire l’asta e l’algoritmo Vice Allenatore, che aiuta i giocatori a sciogliere i dubbi di formazione analizzando le statistiche su ogni calciatore.