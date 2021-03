Dall’Inghilterra attacco ad Andrea Agnelli, il presidente della Juventus ne esce malissimo

Dall’Inghilterra arriva l’attacco ad Andrea Agnelli

Il tabloid inglese The Indipendent, lancia un durissimo attacco al presidente della Juventus Andrea Agnelli il quale nei giorni scorsi aveva detto di voler cambiare il calcio in Europa. Ecco quanto riportato:

“Se Andrea Agnelli vuole riordinare il calcio europeo per far sì che il suo club non perda così tanto, forse dovrebbe iniziare con il gioco e dovrebbe lavorare sulla costruzione di una squadra adeguata. La Juve è un pasticcio disfunzionale e gonfio, uscito dalla Champions in uno di quei gloriosi di giustizia poetica che lo sport sa offrire. Il presidente della Juventus ha messo in giro alcune idee terribili di recente, tra cui il suggerimento che i club di Champions League non dovrebbero comprare gli uni dagli altri. Ma è possibile che una delle sue peggiori idee sia stata quella di comprare Cristiano Ronaldo.”

