Calciomercato – Il Napoli sul messicano Luka Romero: è sfida tra italiane

Napoli, sul messicano Romero ci sono anche da Milan, Inter e Juventus

Il Napoli è interessato a Luka Romero, trequartista messicano (connazionale, quindi, di Hirving Lozano) del Maiorca, il più giovane giocatore mai sceso in campo nella Liga. Il classe 2004, così come riferito dal portale calciomercato.com, non ha ancora un contratto da professionista ed è seguito anche da Milan, Inter e Juventus. Si prospetta, dunque, una bella lotta sul mercato tra italiane.

