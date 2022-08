Dall’Inghilterra sicuri: “Ronaldo spinge per il Napoli o lo Sporting”

In Inghilterra sono sicuri, Ronaldo vuole il Napoli o lo Sporting

Il futuro di Cristiano Ronaldo è sempre più lontano da Manchester, tanto che dall’Inghilterra confermano che l’attaccante portoghese stia spingendo per il trasferimento. Secondo quanto riportato da The Indipendent, Cr7 pare voglia cambiare aria e abbia chiesto di andare al Napoli o lo Sporting. Sempre secondo il tabloid d’oltremanica, in un eventuale suo trasferimento in azzurro non sarebbe coinvolto Osimhen. Visiti i costi e i tempi ristretti per chiudere l’operazione, sembra che sia tutto rimandato alla prossima stagione.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

L’AVVERSARIO – Il Napoli torna al Maradona e sfida il Lecce

Osimhen, il Manchester pronto ad offrire 12 milioni a stagione

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Gb: Truss apre agli aiuti per caro bollette ma non a tutti