DAZN-BT Sport, affare possibile con l’aiuto di Sky

Stando a quanto riportato da Calcio&Finanza, DAZN è pronta ad espandersi.

Nonostante gli evidenti problemi tecnici rilevati dagli utenti, DAZN punta all’acquisto di BT Sport per puntare poi ai diritti sulla Premier League:

“Dazn è pronta a sbarcare nel mercato inglese dei diritti tv. La piattaforma streaming di proprietà del miliardario Sir Leonard Blavatnik è infatti in trattative avanzate per acquistare BT Sport, come riportato dal Financial Times.

Secondo il quotidiano inglese, un accordo tra le due società potrebbe essere raggiunto entro poche settimane, secondo diverse persone con conoscenza diretta dei colloqui: la cessione a Dazn consentirebbe alla società di telecomunicazioni di uscire dalle trasmissioni sportive e concentrarsi sull’espansione delle sue reti 5G e full-fibra e sullo sviluppo di nuovi servizi di connettività.

Dopo quasi un decennio di concorrenza sfrenata nel Regno Unito tra Sky e BT sia nel mercato sportivo che in quello della banda larga, l’accordo rimodellerebbe il panorama per quanto riguarda il mercato dei diritti televisivi: Dazn metterebbe infatti le mani sulla Premier League, oltre che di altri sport di prima fascia nel Regno Unito come rugby e cricket”