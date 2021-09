Arbitri & Arbitri – Paolo Valeri è l’arbitro di Sampdoria-Napoli

Arbitri & Arbitri – Paolo Valeri sarà l’arbitro di Sampdoria-Napoli, gara valida per la quinta giornata di campionato.

Altro match altra vittoria per il Napoli di Luciano Spalletti, che al Dacia Arena, in casa dell’Udinese ha acciuffato tre punti importantissimi, riuscendo a dominare la classifica. Per i partenopei è primo posto, primato che dovranno cercare di mantenere ad ogni costo, con Inter, Milan e Roma alle calcagna. Adesso tocca alla Sampdoria, gara valida per la quinta giornata di campionato.

Il Napoli scenderà in campo il 23 settembre allo Stadio Luigi Ferraris, per disputare la quinta gara di campionato in casa della Sampdoria. Sarà l’arbitro Paolo Valeri della sezione AIA di Roma a dirigere il match. Per la gara tra blucerchiati e azzurri, sarà affiancato dagli assistenti alla linea Galetto-Rossi, e dal quarto uomo Volpi. Mentre al VAR ci sarà il tandem Di Paolo-De Meo.

Paolo Valeri è nativo della capitale d’Italia, Roma, classe 1978. E’ un noto imprenditore nel settore del food e gestisce un locale nella sua città nativa. Nel 1999 ha esordito nell’Eccellenza, dopo due anni sale nei Dilettanti e nel 2004 inizia a dirigere partite di Serie C. Nel 2007 fu inserito nella Can A-B, dove esordisce nella massima serie in Udinese-Empoli. Dal 2010 arbitrerà abitualmente partite di Serie A.

Nel 2011 diventa arbitro internazionale, collezionando diverse esperienze lavorative in Europa League, Champions League e gare di Uefa e Fifa in giro per il mondo. Indimenticabile è la sua presenza al VAR ai mondiali di Russia nel 2018, d’Asia 2019 fino alla finale Giappone-Qatar. Valeri è un arbitro particolarmente preciso, l’utilizzo del cartellino non lo spaventa, tanto da cacciarne in media 5 per ogni partita.

I precedenti di Paolo Valeri con il Napoli

I precedenti di Valeri con il Napoli sono circa 24 ed il bilancio è a favore degli azzurri con 15 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. Tuttavia gli ultimi incontri con l’arbitro di Roma non si sono conclusi nel migliore dei modi per i partenopei. Le ultime partite dello scorso campionato sono: Napoli-Milan 1-3 il 22 novembre 2020, Napoli-Torino 1-1 il 23 dicembre 2020, Sampdoria-Napoli 0-2 l’ 11 aprile 2021.

