Arbitri & Arbitri – Luca Massimi è l’arbitro di Napoli-Spezia

Arbitri & Arbitri – Luca Massimi sarà l’arbitro di Napoli-Spezia, gara valida per la diciannovesima giornata di campionato.

Il Napoli rimonta a San Siro nel corso del big match disputato contro il Milan. A pari merito con i rossoneri, con 39 punti, gli azzurri occupano il secondo posto in classifica, sottostante alla capolista Inter. Gli infortuni per Spalletti rimangono un’incognita scomoda e l’ultimo imprevisto concernente alla positività al Covid-19 per Lorenzo Insigne, ha reso le cose maggiormente complesse. Tuttavia, in questo mare di grattacapi, sopraggiunge una buona notizia relativa a Victor Osimhen. Il nigeriano sembrerebbe essere finalmente pronto per il ritorno in campo, previsto però, solamente entro il 2022. La prossima avversaria dei partenopei è lo Spezia, squadra attualmente in difficoltà, poiché ad un pelo dalla parte “rossa” della classifica.

Il Napoli scenderà in campo allo Stadio Maradona, mercoledì alle ore 20:45, per disputare il match contro il lo Spezia di Thiago Motta. La diciannovesima giornata di campionato, in vista del match è stata affidata alla direzione di Luca Massimi appartenente alla sezione AIA di Termoli. I due assistenti saranno Bottegoni e Lombardo. Il quarto uomo sarà Marchetti. Al VAR Pairetto, affiancato da Ranghetti.

Luca Massimi nasce a Termoli nel 1988. Nel 2007 intraprende la carriera arbitrale e nel 2011 approda in Serie D. In seguito alla trafila nei dilettanti, tre anni dopo passa alla Lega Pro, dove viene onorato nel 2017 del premio Sportitalia. Viene promosso in Serie B nel 2018, dopo essere stato scelto per la finale dei paly-off di Serie C, vincendo anche il Premio Luca Colosimo, come miglior arbitro della terza serie.

Nel 2019, precisamente il 24 febbraio, in occasione di Sampdoria-Cagliari, esordisce in Serie A diventando il primo direttore di gara molisano (di nascita) ad approdare nella massima serie. Il 1° settembre del 2020 viene inserito nell’organico della CAN A-B – nata dall’accorpamento CAN A e CAN B -, dunque dirigerà sia in Serie A che in Serie B. Nella stagione 2020-2021 viene indicato in 4 partite del massimo campionato e 11 in cadetteria. Al termine dell’ultima stagione annovera 6 designazioni in Serie A.

I precedenti di Luca Massimi con il Napoli

Massimi non ha mai diretto una partita del Napoli in Serie A. Tuttavia, l’unico precedente è in occasione del match di Coppa Italia Napoli-Perugia, il 14 gennaio 2020 terminato 2-0.

I precedenti di Luca Massimi con lo Spezia

E’ la seconda gara per Massimi con lo Spezia in questa stagione: Spezia-Bologna giocata il 28 novembre, terminata con la vittoria dei rossoblù per 0-1. E l’imminente faccia a faccia con il Napoli domani sera al Maradona. I precedenti di Massimi con i bianconeri liguri sono 4 e tutti risalenti alla cadetteria: con tre vittorie ed un pareggio.

Barbara Marino

