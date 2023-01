DAZN, in arrivo i rimborsi dopo i disservizi durante Inter-Napoli

DAZN, annunciati i rimborsi dopo il caos in Inter-Napoli

Dopo i disservizi che hanno riguardato alcuni utenti nel corso di Inter-Napoli, DAZN ha annunciato che sono in arrivo i rimborsi per gli abbonati. La stessa emittente, ha inviato una comunicazione via e-mail ai clienti riguardante cifre e tempi. Ecco il testo:

“Gentile utente,

ricevi questa mail perché sei tra gli utenti che hanno riscontrato difficoltà nell’utilizzo del nostro servizio in occasione dei match Inter-Napoli e Udinese-Empoli del 4 gennaio.

Ti accrediteremo il 25% del costo del tuo attuale abbonamento mensile a titolo di indennizzo per il disagio causato.

Tale importo ti verrà accreditato entro i prossimi giorni direttamente sul mezzo di pagamento indicato al momento della sottoscrizione dell’abbonamento.

Per maggior chiarezza, ti segnaliamo che il disservizio è stato causato da un partner globale esterno incaricato della distribuzione del traffico sui diversi server (CDN) in modo che il segnale delle partite raggiunga i dispositivi di ogni utente. DAZN ha tempestivamente rilevato il malfunzionamento e disposto il completo ripristino del servizio nei minuti immediatamente successivi.

Se hai bisogno di chiarimenti, ti invitiamo a metterti in contatto con il nostro Customer Service Online cliccando su www.dazn.com/help.

I nostri migliori saluti,

Il Team DAZN”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, è ufficiale: nuovo store allo Stadio Maradona

VIDEO – Lapo Elkan carica la squadra: “Noi juventini non demordiamo mai: vinciamo questo scudetto”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

FdI presenta le liste in Lombardia, Feltri in corsa a Milano