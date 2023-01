VIDEO – Lapo Elkan carica la squadra: “Noi juventini non demordiamo mai: vinciamo questo scudetto”

Lapo Elkaan carica la squadra bianconera sui social

Lapo Elkaan carica la squadra bianconera in vista della sfida di questa sera contro il Napoli. L’imprenditore ha postato un video attraverso i propri canali social in cui incita i giocatori juventini a dare il massimo:

“Napoli-Juve è una partita estremamente importante. Il Napoli ha fatto un inizio di stagione meraviglioso, ma la Juve sta facendo una seconda parte di stagione agguerrita. Mi auguro che la portino a casa. Il motivo? Perché noi juventini vogliamo essere in lotta per lo scudetto e non demordiamo mai. Vogliamo vincerlo, vogliamo vincerlo sul campo e questo dipende da voi giocatori. Dunque date il massimo, fate il massimo e soprattutto segnate. Questa vittoria è fondamentale per la vittoria dello scudetto”.

