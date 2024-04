Tg Rai – Venerato conferma: “Conte vuole il Napoli, attende una mossa ufficiale da ADL”

Durante il Tg della Rai, il giornalista ed esperto di mercato, Ciro Venerato, ha dato ulteriori informazioni per quanto riguarda il possibile approdo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli:

“Giorni di attesa per Antonio Conte. Dopo aver reso pubblico il suo assoluto entusiasmo per la scelta napoletana, attende una mossa ufficiale dal club azzurro e da Aurelio De Laurentiis. Lui ha le idee chiare sul Napoli e la strategia da adottare. Talmente chiare che poco tempo fa ha rifiutato una mega offerta dall’Arabia. In tema arabo va poi registrata la decisa smentita di Roberto Mancini su una possibile offerta azzurra. Il tecnico marchigiano ci ha confermato che fino ad oggi non è stato mai chiamato da Aurelio De Laurentiis o da suoi collaboratori”.

