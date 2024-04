Corriere dello Sport – Futuro Kvaratskhelia, il Napoli lo vuole blindare: incontro decisivo

L’edizione odierna del quotidiano, torna a parlare del rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli. Il suo agente è atteso in Italia per la prossima settimana:

“Il Napoli vuole blindare Kvaratskhelia che piace a molte big europee, come il Barcellona che il prossimo anno sarà guidato ancora una volta da Xavi, suo grande estimatore. Ma stima il georgiano anche De Laurentiis che l’ha portato in Italia prima di tutti, due anni fa, e ora pianifica il futuro del Napoli partendo proprio da Kvara a cui affidare la rinascita della squadra con un nuovo contratto. Kvaratskhelia sa di meritare un aumento, una sorta di premio per i primi due anni al Napoli. Ne è consapevole anche De Laurentiis e si parlerà molto probabilmente anche dell’ipotesi di inserire una clausola rescissoria stile Osimhen, ovvero fissandola ad una cifra altissima”.

