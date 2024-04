Corriere dello Sport – Calzona diretto in conferenza stampa: niente scuse o frasi fatte

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulle parole di Francesco Calzona, in conferenza stampa. Il tecnico del Napoli si è lasciato andare, niente fronzoli, scuse o frasi fatte:

“A due giorni dalla partita contro la Roma, e a una settimana dalla bruttissima giornata di Empoli, non cerca alibi e non li crea. Anzi: la chiacchierata voluta con i media in occasione di una vigilia di campionato, la prima per lui dopo l’interruzione decretata dal club a metà febbraio, rappresenta l’occasione di annunciare ufficialmente cosa si aspetta dal Napoli, dalla squadra; cosa non è andato; cosa non gli è piaciuto; cosa deve cambiare immediatamente”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calzona: “Non c’è voglia di vincere, io non ci sto: tutti responsabili, ritiro produttivo”

Ultimissime da Castel Volturno in vista della Roma: infortunio per un azzurro, il report

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi