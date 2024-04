Corriere dello Sport – Manna al lavoro per Buongiorno: il Torino chiede 40mln

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse del Napoli per Alessandro Buongiorno:

“Contatto diretto, contatto ufficiale per dare il via a una trattativa che ovviamente potrà entrare nel vivo a fine stagione. A giochi fatti e a cavallo di un Europeo che Buongiorno è candidato a disputare con la Nazionale di Spalletti. Centrale-colosso di 24 anni che ha doti atletiche, tecniche e un bel po’ di esperienza e temperamento: non si diventa a caso capitano del Toro. Tatticamente duttile, capace di giocare nella difesa a quattro e ovviamente in quella a tre: buono per tutte le stagioni, per qualsiasi filosofia del tecnico che verrà. Ma piace anche all’Inter e al Milan, in Premier. E il Toro fa il prezzo, notevole: 40 milioni. E sono tanti”.

