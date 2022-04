La Gazzetta dello Sport – Processo plusvalenze fittizie: rischiano 11 società, c’è anche il Napoli.

Quest’oggi a Roma, dove saranno presenti i giudici e gli avvocati, collegati in video conferenza, inizierà il processo sportivo sulle plusvalenze fittizie. Sono 11 le società a rischio, e della Serie A ci sono Juventus, Napoli, Sampdoria, Empoli e Genoa. Inoltre, saranno presenti tutti e 62 i dirigenti, con i presidenti di tutti i club coinvolti. Per quanto riguarda gli effetti sulla classifica, a rischio ci sono Parma e Pisa, in Serie B.

