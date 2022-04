Adani: “Il Napoli non è al livello di Juve e Inter, se perde lo scudetto è colpa sua”

Bobo Tv – Daniele Adani sulla corsa scudetto: “Il Napoli non è al livello di Juve e Inter, se perde lo scudetto è colpa sua”.

Le parole di Daniele Adani sulla corsa scudetto:

“Il Napoli non è al livello di Juve e Inter, ma in quest’occasione storica deve attribuire alle sue colpe il fatto di aver perso terreno. Solo così, anche se è difficile, può provare a rientrare in corsa per lo Scudetto. È questione di mentalità”.

