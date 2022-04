Fonte ufficiale Instagram @kvara7

Corriere dello Sport – Il Napoli ha lavorato nell’ombra: Kvaratskhelia ha firmato un biennale da free agent.

Khvicha Kvaratskhelia-Napoli è fatta! Il retroscena del quotidiano:

“Il Napoli ha lavorato nell’ombra, ha incontrato il suo entourage e l’intermediario italiano un bel po’ di volte e poi ha chiuso: la definizione dell’accordo – un quinquennale da circa 1,5 milioni di euro a stagione – e a seguire una prima sessione di visite mediche in una località segreta. Per il resto sarà tutta burocrazia: dopo la rescissione Lado Dvalishvili, il ds della Dinamo Batumi, ha spiegato che Kvaratskhelia ha firmato un biennale da free agent. E poi ha aggiunto che in estate non tornerà a Kazan”.

