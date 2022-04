La Gazzetta dello Sport – Allarme infermeria: Osimhen e Lozano usciti claudicanti con la Fiorentina, da valutare le condizioni.

Questo è quanto riportato dal quotidiano:

“Domani gli azzurri si ritroveranno a Castel Volturno per riprendere gli allenamenti in vista della gara di lunedì del Maradona contro la Roma. Sono da valutare le condizioni di Osimhen e Lozano che domenica sono apparsi claudicanti all’uscita dal Maradona. Ad ogni modo non sono filtrate apprensioni particolari su entrambi. Si confida di poter portare a un livello migliore di condizione Fabian Ruiz e Zielinski. Luciano Spalletti potrà contare invece su Anguissa”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Bargiggia: “Per Kvaratskhelia gli azzurri verseranno 10 milioni più bonus”

Khvicha Kvaratskhelia è del Napoli, già svolte le visite mediche

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Draghi in Algeria: “Siglata intesa con l’Algeria per difendere cittadini e imprese dalle conseguenze della guerra”