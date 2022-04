Napoli – La lista dei rinnovi: da Juan Jesus a Rrahmani, i dettagli

Corriere dello Sport – Il Napoli blinda Juan Jesus e lavora al rinnovo di Rrahmani e Meret.

Il Napoli si muove velocemente sul fronte mercato e chiude già due colpi importanti in vista della prossima estate. Si tratta di Kvaratskhelia e Mathias Olivera. Tuttavia, il lavoro di Giuntoli e De Laurentiis non termina qui, poiché nelle ultime si sta lavorando sia al rinnovo di Juan Jesus, che ha svolto un’ottima annata, che quelli di Rrahmani e Meret. Inoltre, le situazioni di Ospina e Mertens restano in bilico.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Bargiggia: “Per Kvaratskhelia gli azzurri verseranno 10 milioni più bonus”

Khvicha Kvaratskhelia è del Napoli, già svolte le visite mediche

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Draghi in Algeria: “Siglata intesa con l’Algeria per difendere cittadini e imprese dalle conseguenze della guerra”