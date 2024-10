Corriere dello Sport – Conte torna alle vecchie abitudini col Milan: dentro Kvara e Politano

L’edizione odierna del quotidiano, ha provato ad anticipare le mosse di Antonio Conte, in vista della prossima gara di campionato fra Milan e Napoli. Dentro Kvaratskhelia e Politano, mentre tornano in panchina Ngonge e Neres. Questo è quanto riportato:

“Con il Lecce hanno cominciato la giornata in panchina, hanno respirato un po’ dopo otto esibizioni consecutive dal primo minuto che per Kvara sono anche state di più, considerando gli impegni con la nazionale georgiana nel corso delle due soste, ma domani torneranno a recitare da titolari. Cruciale il ruolo di Politano, praticamente un quinto in fase difensiva: l’interpretazione a tutta fascia, a destra, permette al Napoli di disegnare una linea a cinque, con Di Lorenzo più dentro al campo”.

