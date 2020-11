Verso Napoli-Roma – Covid-19: giallorossi con ancora 5 positivi, gli azzurri con 2. La situazione in serie A

Verso Napoli-Roma – Sono ancora cinque i giocatori della Roma alle prese con il coronavirus, due quelli del Napoli: Hysaj e Rrahmani

Domenica sera, allo stadio San Paolo, la Roma farà visita al Napoli per la 9^ giornata di campionato. Una partita che potrebbe già essere decisiva per il cammino delle due formazioni in un torneo che viaggia nell’anormalità poichè anche il coronavirus dice la sua sugli eventi di settimana in settimana. Vocegiallorossa.it propone una tabella aggiornata dei giocatori affetti dal virus, con la data del tampone che ha certificato la loro positività e dei giocatori che hanno contratto il COVID-19 e sono guariti.

Atalanta: Ruslan Malinovkskyi (dal 17 novembre)

Positivi:

Guariti: Marco Carnesecchi, Marco Sportiello, Duvan Zapata, Jose Palomino, Fabio Depaoli.

Benevento

Positivi: Bryan Dabo (dal 21 novembre)

Guariti: –

Bologna

Positivi: –

Guariti: –

Cagliari: Diego Godin (dal 20 novembre)

Positivi: –

Guariti: Filip Bradaric, Luca Ceppitelli, Alberto Cerri, Riccardo Sottil.

Crotone

Positivi:

Guariti: Dragus, S. Molina.

Fiorentina

Positivi:

Guariti: Erick Pulgar, Dusan Vlahovic, German Pezzella, Patrick Cutrone, Martin Caceres, José Maria Callejon

Genoa

Positivi:

Guariti: Mattia Perin, Ivan Radovanovic, Federico Marchetti, Lasse Schöne, Valon Behrami, Davide Biraschi, Filippo Melegoni, Miha Zajc, Marko Pjaca, Luca Pellegrini, Domenico Criscito, Mattia Destro, Francesco Cassata, Davide Zappacosta, Lukas Lerager, Petar Brlek, Darian Males, Cristian Zapata.

Hellas Verona

Positivi: Lazovic (dal 18 novembre).

Guariti: Mattia Zaccagni, Antonin Barak, Koray Günter.

Inter

Positivi: Daniele Padelli (dal 7 novembre), Marcelo Brozovic (dal 13 novembre), Aleksandar Kolarov (dal 17 novembre)

Guariti: Alessandro Bastoni, Radja Nainggolan, Ionut Radu, Roberto Gagliardini, Ashley Young, Milan Skriniar.

Juventus

Positivi: –

Guariti: Paulo Dybala, Weston McKennie, Ronaldo.

Lazio

Positivi: Milinkovic-Savic (dal 18 novembre)

Guariti: Vedat Muriqi, Luis Alberto, Ciro Immobile, Thomas Strakosha, Luiz Felipe.

Milan

Positivi: Stefano Pioli (dal 14 novembre)

Guariti: Daniel Maldini, Sandro Tonali, Rafael Leao, Zlatan Ibrahimovic, Leo Duarte, Matteo Gabbia, G. Donnarumma, Petter Hauge.

Napoli

Positivi: Elseid Hysaj (dal 17 novembre), Rrahmani (dal 20 novembre).

Guariti: Andrea Petagna, Piotr Zielinski, Eljif Elmas.

Parma

Positivi:

Guariti: Roberto Inglese, Jacopo Dezi, Bruno Alves, Yordan Osorio.

Roma

Positivi: Pietro Boer (dall’8 novembre), Davide Santon (dal 9 novembre), Federico Fazio (dal 9 novembre), Marash Kumbulla (dal 10 novembre), Nicola Zalewski (dal 14 novembre).

Guariti: Riccardo Calafiori , Amadou Diawara, Antonio Mirante, Carles Perez, Bruno Peres, Lorenzo Pellegrini, Edin Dzeko.

Sampdoria

Positivi: –

Guariti: Keita Baldé, Manolo Gabbiadini, Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby, Bartosz Bereszynski.

Sassuolo

Positivi:

Guariti: Jeremie Boga, Nicolas Schiappacasse, Jeremy Toljan. Filip Djuricic, Lukas Haraslin, Federico Ricci.

Spezia

Positivi: Martin Erlic (dal 25 ottobre)

Guariti: Riccardo Marchizza, Giulio Maggiore.

Torino

Positivi: Quattro calciatori di cui non è stata resa nota l’identità. Marco Giampaolo (Dal 15 novembre)

Guariti: –

Udinese

Positivi: –

Guariti: –

