Lazio, Fares aiuta il rider napoletano: “Sono rimasto colpito da quanto accaduto”

Il laziale Fares racconta del come e del perchè ha deciso di aiutare il rider napoletano derubato del proprio scooter

L’aggressione del rider, avvenuta ieri a Napoli, è approdata sui social network. Mohamed Fares, esterno biancoceleste ha contribuito alla raccolta fondi istituita per aiutare il rider donando una somma di denaro:

“Ho visto su Instagram un post di un mio amico di Napoli e sono venuto a conoscenza di questo episodio. La vicenda mi ha particolarmente colpito ed ho deciso di agire in prima persona. Ho notato un link tramite il quale era possibile effettuare una donazione e l’ho voluta effettuare in forma anonima perché non volevo che questo mio gesto suscitasse clamore mediatico. Ciò, però, è accaduto, la mia intenzione era quella di aiutare una persona in difficoltà”, ha dichiarato Fares ai microfoni di sslazio.it.

