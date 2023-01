Dazn sposterà una centrale operativa in Italia

Dazn ha preso una decisione per limitare i disservizi

L’ANSA riporta le dichiarazioni di Lorenzo Casini, presidente della Serie A, all’ uscita dall’incontro al MIMIT sui disservizi di Dazn.

Queste le sue parole:

“Incontro utile e fruttuoso. Dazn ha confermato ulteriori impegni per migliorare il servizio e sposterà in Italia una centrale organizzativa del network per una risposta sempre più immediata a qualsiasi tipo di problema.

Saranno indennizzati gli utenti del malfunzionamento come prevede la delibera Agcom La Lega è parte lesa di questa vicenda, per questo siamo grati al Governo del sostegno e del pronto intervento. Abbiamo chiesto la massima risposta e abbiamo ricevuto importanti rassicurazioni“.

