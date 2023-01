Rinnovi: la situazione Lobotka e altri azzurri

La situazione dei rinnovi di Lobotka, Rrahmani e Di Lorenzo

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato per la Rai ha parlato della situazione rinnovi in casa Napoli a “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio. Nello specifico ha rivelato le ultime sui rinnovi di Stanslav Lobotka, Amir Rrahmani e Giovanni Di Lorenzo.

Queste le sue parole:

“Rinnovi Napoli? Quello di Lobotka è praticamente fatto, quelli di Rrahmani e Di Lorenzo sono ormai in via di definizione sui diritti di immagine e sui bonus. Si tratta di contratti che definirei tranquilli, perché entrambi i giocatori hanno tanta voglia di restare al Napoli, Di Lorenzo in particolare. Quello che poteva destare più preoccupazioni era quello di Lobotka, uno dei centrocampisti centrali più appetiti e uno dei più forti al momento. Anche lì però la società è stata pronta e il ragazzo ha immediatamente dato il suo consenso al prolungamento”.

