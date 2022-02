De Giovanni: “Nel Napoli troppi infortuni muscolari, bisogna parlarne”

De Giovanni sul Napoli

Lo scrittore Maurizio De Giovanni è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha fatto un analisi del momento attuale azzurro. Ecco quanto dichiarato:

“Lobotka sarebbe un rientro importante, così come quello di Anguissa. Sono due calciatori fondamentali. Recuperarli col Milan è necessario, per questo rischiarli con la Lazio non credo che convenga. Questo fatto degli infortuni muscolari è un grande tema di cui si dovrebbe dibattere perché comincia a non essere proporzionato a quelli delle altre squadre”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lazio, Reina: “Nel mio Napoli giocavamo a memoria, sarà una gara molto dura”

Napoli, Spalletti ha deciso. Contro la Lazio si passa al 4-3-3

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Draghi: “L’Italia appoggia in pieno la linea dell’Ue sulle sanzioni alla Russia, incluse quelle nell’ambito Swift”