De Laurentiis accompagnerà il Napoli nelle prossime due trasferte

Secondo Il Corriere dello Sport il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sarà presente nelle prossime due trasferte della squadra.

Aurelio De Laurentiis avrebbe deciso di accompagnare il Napoli nelle prossime due gare in trasferta. Il Presidente azzurro sarà infatti presente sia nel match contro l’Hellas Verona sia in occasione della sfida di Champions League contro l’Union Berlin. La sua volontà sarebbe quella di essere il più possibile vicino la sua squadra.

Di seguito ecco quanto riportato da Il Corriere dello Sport:

“De Laurentiis, insomma, non lascia. Nessuno: raddoppia il suo impegno fisico, quotidiano, ed è una presenza che l’allenatore e la squadra avvertiranno anche sabato. A Verona: domani il presidente viaggerà con il gruppo e sarà al fianco dei suoi in occasione della partita in programma alle 15 al Bentegodi con l’Hellas. E poi farà lo stesso martedì a Berlino, in Germania, in occasione della sfida con l’Union valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Intervista Christillin: “Conte tra Napoli e Juve? Dico Napoli, vi spiego perché”

Garcia ha scelto il sostituto di Osimhen in vista del Verona

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Claudio Bisio e Alessandro Siani pensano Benvenuti al Sud 3