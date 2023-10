De Laurentiis è sceso nello spogliatoio dopo la sconfitta del Napoli

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sarebbe sceso negli spogliatoi dopo la sconfitta contro la Fiorentina.

Ieri sera il Napoli di Rudi Garcia ha perso in casa propria contro la Fiorentina e l’edizione odierna de Il Mattino ha riportato un retroscena relativo al Presidente azzurro Aurelio De Laurentiis.

Secondo quanto riportato il Patron sarebbe sceso negli spogliatoi dopo la sconfitta.

Ecco quanto si legge:

“Via il tocco magico, via il buonumore e il ghigno da pirata. Sprofonda il Napoli. Ma nulla avviene per caso. Il crollo azzurro è sicuramente merito di un Italiano strepitoso (chissà che rimpianti per De Laurentiis) ma la prestazione è il prodotto di una perdita improvvisa di serenità, o di una crisi più psicologica che tecnica. Questa sconfitta è un campanello d’allarme assai preoccupante perché certe cose continuano a ripetersi. Perché a dire il vero i campanelli, dentro e fuori il Napoli, è da parecchie settimane che suonano. Ma forse non sono stati ascoltati a sufficienza.”

