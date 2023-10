Politano furioso dopo il cambio: il gesto a Garcia

Il Corriere dello Sport si concentra su un gesto da parte dell’attaccante del Napoli Matteo Politano nei confronti di Rudi Garcia.

Durante la sfida di ieri tra Napoli e Fiorentina l’attaccante azzurro Matteo Politano avrebbe mandato a quel paese il tecnico Rudi Garcia. Il motivo avrebbe a che fare con il cambio deciso da quest’ultimo, che al 57° minuto avrebbe deciso di sostituire il giocatore facendo entrare in campo Jens Cajuste.

Ecco in seguito quanto riportato sulla vicenda dall’odierna edizione de Il Corriere dello Sport:

“Matteo Politano come, qualche settimana fa, Osimhen: l’attaccante del Napoli, sostituito al 56′ della sfida contro la Fiorentina, non prende bene la decisione di Garcia e si infuria. Esce dall’altra parte del campo, non saluta il compagno Cajuste e poi, platealmente, manda a quel paese l’allenatore. Il gesto, neanche a dirlo, diventa immediatamente virale sui social. Anche perché, secondo molti, Politano era il migliore in campo. E dopo 6′ la Fiorentina è passata in vantaggio con Bonaventura.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Fiorentina, le dichiarazioni post gara di Garcia

Napoli-Fiorentina, le parole di Italiano dopo la gara

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Atalanta, doppio infortunio per Toloi: la situazione