De Laurentiis e i complimenti ad Italiano, dopo Napoli-Spezia

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul gesto inequivocabile di De Laurentiis, che alla fine della partita di Coppa Italia, si complimenta con Italiano.

De Laurentiis, alla fine della partita di Coppa Italia raggiunge Italiano nello spogliatoio dello Spezia:

“La sera scorsa, dopo la partita di Coppa Italia, De Laurentiis si è recato nello spogliatoio dello Spezia per complimentarsi con il mister Italiano per il gioco dei liguri.

Gattuso a seguito della partita vinta ha concesso un giorno di riposo ai suoi ragazzi, decidendo di non dare inizio al ritiro per far riposare la squadra, si rivedranno direttamente in allenamento per la rifinitura”.

